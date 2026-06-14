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ماذا قدمت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة لطلاب الابتدائي حتى الآن؟

كتب : أحمد جمعة

10:29 ص 14/06/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

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أعلنت وزارة الصحة والسكان إجراء 71 مليونًا و875 ألف فحص طبي لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم في عام 2019 وحتى نهاية العام الدراسي 2025-2026.

الصحة: فحص جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الابتدائية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الابتدائية عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك طوال العام الدراسي. وتشمل الخدمات إجراء المسح الطبي الشامل وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في بيان اليوم، تحويل الحالات المكتشف إصابتها إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليم كل طالب "كارت متابعة" يحتوي على بياناته الشخصية لضمان المتابعة الدورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى مشاركة 2000 فريق طبي مدرب على أعلى مستوى، مع الالتزام الكامل ببروتوكولات مكافحة العدوى والتدابير الوقائية، وتنفيذ الفحوصات على مدار العام لتجنب التكدس، وتقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية، فيما يمكن للمواطنين الاستفسار عبر الخطين الساخنين 105 و106.

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حسام عبدالغفار وزارة الصحة 100 مليون صحة التأمين الصحي

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