تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ مشروع "الإدارة المرنة مناخيًا للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل" (CROWN)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويُعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، ويستهدف تعزيز كفاءة استخدام المياه ودعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

سويلم: المشروع يدعم المزارعين ويرفع كفاءة استخدام المياه

أكد وزير الري، أن مشروع CROWN يمثل أحد النماذج المهمة لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه يستهدف تمكين صغار المزارعين وتحسين كفاءة الري الحقلي وتقليل فاقد المياه.

وأضاف أن المشروع يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وتحسين مستوى معيشة المزارعين، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

سويلم: الاعتماد على الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة البيئية

أوضح الوزير أن المشروع يعتمد على أنظمة الطاقة الشمسية كخيار رئيسي لتشغيل محطات الرفع، بما يسهم في خفض انبعاثات الكربون والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات.

تنفيذ المرحلة الأولى على 30 ألف فدان بالمنيا وبني سويف

تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تمتد المرحلة الأولى لمدة 7 سنوات، وتستهدف محافظتي المنيا وبني سويف على مساحة 30 ألف فدان.

وتشمل المرحلة الأولى 25 ألف فدان من الأراضي القديمة، و5 آلاف فدان من الأراضي الرملية، فيما تتضمن المرحلة الثانية التوسع تدريجيًا بمحافظات وسط وجنوب الصعيد لتغطية نحو 400 ألف فدان.

المشروع يوفر أكثر من 21 ألف فرصة عمل بالمناطق الريفية

أشار العرض المقدم خلال الاجتماع إلى أن المشروع يستهدف خلق أكثر من 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المناطق الريفية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات الدخل بالمجتمعات الزراعية.

تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 1.66 مليار دولار

استعرض الاجتماع التكلفة التقديرية للمشروع، والتي تبلغ نحو 1.66 مليار دولار لكافة المراحل، فيما تم تخصيص 162.6 مليون دولار للمرحلة الأولى.

وتتوزع مكونات المرحلة الأولى بين البنية التحتية والري بقيمة 115.7 مليون دولار تمثل 71.2% من إجمالي التكلفة، وسلاسل القيمة والزراعة بقيمة 36.6 مليون دولار بنسبة 22.5%، إضافة إلى دعم السياسات والإدارة بقيمة 10.3 مليون دولار بنسبة 6.3%.

سويلم: التوسع في نظم الري الحديثة ضرورة لمواجهة التحديات

أكد الدكتور هاني سويلم، في ختام الاجتماع، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.

وشدد على أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والحلول المستدامة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات المائية والمناخية الحالية.