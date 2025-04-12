مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي

أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابين.

على الفور، انتقل ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة والفحص انقلاب أتوبيس يحمل لوحات رقم "7468 ر م ع" بعد تصادم مع سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "8179 ى ا ر". وجاري رفع المركبات من موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إبراهيم بشاي عزيز، مارتيلا إبراهيم بشاي، مهرائيل إبراهيم بشاي، مارينا فايز ملك، هاني فؤاد حلمي، عبد الله أحمد عبد، أسمهان أبو النصر عبد، سيد طايع عبد العال، إسحاق ناجي لمعي، مرزوق علي عطالله، وشخص مجهول الهوية. تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

كما أسفر الحادث عن مصرع كيرلس رأفت وشخص آخر مجهول الهوية، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.