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ترامب: وصلنا إلى نقطة سننهي فيها الملف الإيراني بسرعة كبيرة للغاية

كتب : وكالات

12:34 ص 06/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة كان عليها تحييد سلاح نووي ذي قدرات عالية، مؤكداً أنها لم تكن لتسمح بظهور دولة تمتلك حضورا نوويا هائلا.

وأضاف ترامب، في تصريحات مقتضبة عقب وصوله إلى ولاية ويسكونسن لحضور فعالية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة انتهت إلى حد كبير من معالجة ملف إيران بطريقة أو بأخرى.

وأشار ترامب، إلى أن إيران لا تمتلك قوات بحرية حالياً بعد إغراق 159 سفينة لها في قاع البحر خلال أربعة أيام، على حد وصفه.

وأكد ترامب، أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران لا يصدق ولم يشهد العالم مثله من قبل.

وأوضح ترامب، أن الحسم بشأن الملف الإيراني قد يتم عبر اتفاق مكتوب أو من خلال مسار أكثر صعوبة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة يمكن عندها إنهاء هذا الملف بسرعة كبيرة للغاية.

وذكر ترامب، أن الحسم مع إيران قد يتم عبر اتفاق أو عبر مسار شديد الصعوبة، معتبراً أن المسار الأكثر صعوبة قد يكون في الواقع الأسهل لتحقيق النتيجة.

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