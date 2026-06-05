قررت نيابة بندر الفيوم حبس المتهم محمد محمود عبد الحليم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في مقتل الطفل عبدالرحمن حسن حسين (14 عاماً) بطلق ناري طائش داخل محله التجاري بمنطقة السلخانة التابعة لقسم ثان الفيوم.

تلقي البلاغ والتحرك الأمني

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان"، يفيد بوقوع حادث إطلاق نار أسفر عن وفاة طفل.

وعلى الفور، انتقل الرائد شريف فارس، رئيس مباحث القسم، ومعاونوَه النقيبان محمود غيث رحيل وسيف عادل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، أن الطفل الضحية دخل المحل لشراء وجبة خفيفة (اندومي)، وفوجئ بالمتهم يخرج طبنجة من بين طيات ملابسه لمحاولة الاستعراض بها، لتخرج طلقة طائشة استقرت في جسد الطفل، ما أدى لوفاته في الحال وسط حالة من الذهول بين رواد المحل.

القبض على المتهم والتحقيق

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت تحقيقاتها وأصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.