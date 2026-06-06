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الضرائب: 400 ألف ممول انضموا لمنظومة الاقتصاد الرسمي بعد "عفا الله عما سلف"

كتب : حسن مرسي

01:00 ص 06/06/2026

مصلحة الضرائب المصرية

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أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التيسيرات الضريبية استقطبت أكثر من 400 ألف ممول جديد في الفترة الحالية.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مبادرة "عفا الله عما سلف" وتقديم منظومة محاسبية مبسطة للممولين الذين تقل أعمالهم عن 20 مليون جنيه، بنسبة ضريبية تبدأ من 0.4% وتصل لأقصى 1.5%، ساعد في جذب الممولين للدخول في الاقتصاد الرسمي.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى خفض ضريبة الأجهزة الطبية والمستلزمات من 14% إلى 5%، مع إمكانية تأجيل سداد الضريبة لمدة عام تجدد إلى 3 سنوات، إلى جانب إعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي بالكامل من الضريبة.

وتابع أن "ضريبة مستلزمات المواد المنظفة والصابون كانت 5% ضمن التكلفة، فبتزود السعر النهائي، النهاردة بنقول الغي الـ5% تمامًا وحط 14% تخصمها من مدخلاتك".

وشدد سعيد فؤاد على أن مصلحة الضرائب تعمل أيضًا على تطوير قوانين إنهاء المنازعات لحلها داخل المأمورية بسرعة، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للملتزمين عبر كارت أبيض ينهي به إجراءاته بسهولة.

وأكد مستشار رئيس الضرائب أن دور الإعلام مهم في إيصال هذه التيسيرات، مطالبًا وزارة الصحة بالتأكد من أن تخفيضات الضرائب تنعكس على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.

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ضرائب تيسيرات عمرو أديب سعيد فؤاد

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