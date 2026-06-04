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إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق أسيوط – أبو تيج

كتب : محمود عجمي

10:00 م 04/06/2026

إسعاف

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ُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل على طريق أسيوط – أبو تيج، وتحديدًا عند مدخل قرية شطب.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين وحالاتهم

وبالفحص تبين إصابة كل من ممدوح (50 عامًا) باشتباه كسر في الكاحل الأيمن، وعزيز (37 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليمنى، ويوناثان (رضيع عمره شهران) باشتباه ما بعد الارتجاج، وفيباتول (5 أعوام) باشتباه كسر في الذراع الأيسر، ومديحة (35 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابين والإجراءات القانونية

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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أسيوط النيابة العامة حوادث الطرق حادث تصادم تصادم سيارة ملاكي طريق أسيوط – أبو تيج

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