قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن بيع الذهب من جانب من اشتروه عند مستويات سعرية مرتفعة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية يعد "أكبر خطأ"، موضحا أن الذهب على المدى الطويل يحافظ على قيمته وأن تراجعات الأسعار الحالية ما هي إلا تصحيحات مؤقتة.

وأضاف ميلاد، خلال استضافته ببرنامج "صد رد" على موقع مصراوي، أن من اشترى الذهب بأسعار مرتفعة لا ينبغي أن يشعر بالقلق لأن الذهب يعد مخزنا للقيمة، مشيرا إلى أن الأسعار تتحرك في موجات صعود وهبوط ولا يمكن أن تستمر في الارتفاع يوميا إلى ما لا نهاية.

وأوضح أن الأسواق تشهد أحيانا طفرات سعرية يتبعها تصحيح وانخفاض نسبي، لكن على المدى البعيد يواصل الذهب اتجاهه الصاعد لذلك لا ينصح باتخاذ قرارات بيع متسرعة بسبب التراجعات المؤقتة.

وبشأن الذهب القديم أو المستعمل، قال ميلاد إنه لا ينصح بشرائه نظرا للمخاطر المرتبطة بعدم معرفة مصدره، خاصة مع انتشار عمليات البيع بين الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الذهب المستعمل قد يكون مجهول المصدر أو غير مطابق للعيار المعلن مما يعرض المشتري لخسائر محتملة، مضيفا أن الوفر المحدود الذي قد يحققه المشتري لا يبرر حجم المخاطرة ولذلك لا تنصح الشعبة بشراء الذهب المستعمل.

وفيما يتعلق بالاستثمار في السبائك الذهبية، أوضح أن اختيار الأوزان الكبيرة أو الصغيرة يعتمد على الميزانية والإمكانات المالية لكل مستثمر، مشيرا إلى أن السوق يوفر سبائك بأوزان ومقاسات متنوعة تناسب مختلف الشرائح ويظل الاختيار مرتبطا بقدرة المشتري.

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