قال اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، إن المحافظة ستعقد غدًا اجتماعًا لبحث آليات وتعويضات مناسبة للسكان المتضررين من ميل عقاري كفر طهرمس بمنطقة الهرم، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأضاف رئيس حي الهرم، في تصريحات لمصراوي، أن العقارين تم إخلاؤهما بالكامل من جميع السكان كإجراء احترازي فوري، حفاظًا على الأرواح، بعد رصد ميل إنشائي استدعى التدخل العاجل، مشيرًا إلى أنه لم يتم طلب إخراج الأثاث أو الأجهزة المنزلية، حيث جرى إخلاء السكان فقط بشكل سريع.

وأوضح، أنه تم الاستعانة بمهندس متخصص من جامعة القاهرة لفحص حالة العقارين، حيث أوصى بوضعهما تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أشهر لمتابعة مدى استقرار حالة الميل، مع اتخاذ قرار الإخلاء الفوري للسكان كإجراء وقائي.

وأشار إلى أنه تم وضع حواجز خرسانية أمام العقارين لمنع الاقتراب أو التعرض لأي مخاطر محتملة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي سكان متواجدين داخل العقارين في الوقت الحالي.

وتابع: "حال صدور قرار بإزالة العقارين خلال الفترة المقبلة، سيتم صرف تعويضات كاملة للمتضررين، وفق توجيهات مرتقبة من محافظ الجيزة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي".

وأكد "ثابت"، أن الهدف من وضع العقارين تحت الملاحظة هو متابعة ما إذا كانت نسب الميل ستظل ثابتة أو تتغير خلال فترة الرصد، موضحًا أن السكان أبدوا تعاونًا كاملًا خلال عملية الإخلاء، واصفًا الموقف بأنه يمثل صدمة إنسانية للجميع.

وأشار إلى أن جميع الأسر وفرت أماكن إقامة بديلة لها بشكل مؤقت، مع استمرار التنسيق مع كل مواطن لحصر حالته وظروفه الاجتماعية تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اللجنة الفنية للمنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة أقرت بوجود ميول إنشائي أعلى من المعدلات الطبيعية في عقاري كفر طهرمس، إلى جانب ملاحظات فنية بالحوائط، وهو ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإخلاء العقارين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وبحسب تقرير اللجنة، الذي حصل عليه موقع «مصراوي»، بلغت درجة الميل في العقار الأول الكائن بشارع حسين عباس المتفرع من شارع كفر طهرمس بمنطقة فيصل نحو 26.89 سم لكل 24 مترًا، فيما سجل العقار الثاني الواقع بشارع أحمد نور الدين ميلًا بلغ 33.46 سم لكل 33 مترًا.