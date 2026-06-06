تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، استكمال محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش المعادي"، والمتهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

تفاصيل قضية خلية داعش المعادي

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة للمتهم الأول اتهامات بحيازة أسلحة نارية، بينما وُجهت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فيما يواجه المتهمان الخامس والسادس اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية.