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لم أرَ صبري نخنوخ في حياتي.. هشام الإمام: تشابه أسماء جعلني ضحية في القضية

كتب : حسن مرسي

11:25 م 05/06/2026

هشام الإمام

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أكد رجل الأعمال هشام الإمام، صاحب مطعم صبحي كابر ومعرض الإمام للسيارات، أنه ليس له أي علاقة بقضية صبري نخنوخ.

وأضاف الإمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن اسمه تم ذكره في البوستات والفيديوهات المتداولة عن القضية، وهو فوجئ بذلك، معتقدًا أن الأمر مجرد تريند سيهدأ، لكنه تفاجأ باستمرار الحديث.

وأشار إلى أن التشابه في الأسماء هو الذي أوقعه في هذه القضية، مؤكدًا أنه لا يملك معرض سيارات في منطقة التجمع، ولا يوجد لديه أخ باسم محمد الإمام.

وتابع أن "أنا ما عنديش معرض في التجمع، وما عنديش أخ اسمه محمد الإمام، أنا الإمام للسيارات ومطعم صبحي كابر بس، وأنا أصلاً مشوفتش الأستاذ صبري ولا قعدت معاه في حياتي ولا كلمته".

وشدد هشام الإمام على أنه لا علاقة له نهائيًا بفيديوهات المعرض المتداولة على مواقع التواصل، مؤكدًا أن ما حدث هو تشويه للسمعة ووقوع في خطأ بسبب تشابه الأسماء.

وأكد صاحب مطعم صبحي كابر أنه يسعى لتوضيح الحقيقة للرأي العام، وأنه ليس طرفًا في أي خلاف مع صبري نخنوخ، ولم يسبق له أن التقى به من قريب أو بعيد.

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هشام الإمام صبحي نخنوخ عمرو أديب معرض سيارات

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