خيمت حالة من الحزن على العاملين بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، بعد وفاة الممرض الشاب عبد الفتاح سليمان متأثرًا بإصاباته التي تعرض لها في حادث سير عقب انتهاء عمله بالمستشفى.

حادث بعد انتهاء العمل

تعرض الممرض الشاب لحادث سير خلال عودته بعد انتهاء نوبة عمله، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووصل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث خضع لمحاولات مكثفة من الفرق الطبية لإنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

حزن بين زملائه بالمستشفى

أثار خبر الوفاة حالة من الصدمة والحزن بين زملائه من أعضاء هيئة التمريض والأطقم الطبية والإدارية بمستشفى أشمون العام، الذين نعوه بكلمات مؤثرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من زملائه أن الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة والالتزام في أداء عمله، ويحظى بمحبة كبيرة بين العاملين بالمستشفى.

نعي رسمي من مستشفى أشمون العام

نعت إدارة مستشفى أشمون العام الفقيد في بيان رسمي، أعربت خلاله عن بالغ حزنها لوفاة أحد أبنائها من هيئة التمريض.

وجاء في نص النعي: "بقلوب يعتصرها الألم تنعي إدارة مستشفى أشمون العام وجميع الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفى زهرة شباب التمريض، الفقيد الشاب عبد الفتاح سليمان، الذي خطفه الموت في حادث أليم وهو في قمة عطائه وشبابه".

دعوات بالرحمة

وسادت حالة من الحزن بين أهالي وأصدقاء الفقيد عقب انتشار خبر وفاته، فيما حرص كثيرون على الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أسرته وزملاءه الصبر والسلوان.