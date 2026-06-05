لقيت سيدة مصرعها وأصيب 10 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش في نطاق محافظة بني سويف، أثناء توجههم من منطقة طرة بمحافظة القاهرة إلى محافظة المنيا لزيارة عدد من الكنائس والأديرة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الجيش بعد بوابة بني سويف بنحو كيلومتر واحد في اتجاه المنيا.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحادث أسفر عن وفاة السيدة "ميرنا أ. "، 25 عامًا، فيما أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

أسماء المصابين وإصاباتهم

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:"هالة ث. ت."، 20 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، "جومانة س."، 18 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى،"منير ع. ت."، 58 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري،"نجاة م. ع."، 25 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة، "مريم م. ع."، 8 سنوات، كدمات متفرقة،"فادي ف. س."، 27 عامًا، كدمات متفرقة، "أبرام م. ع."، 28 عامًا، كدمات متفرقة، "شريف ث. ن."، 46 عامًا، كدمات متفرقة، "توما إ. م."، 10 سنوات، اشتباه كدمات متفرقة،"وليد ر. ح."، 46 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية، بينما جرى إيداع جثمان المتوفاة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

التحقيق في ملابسات الحادث

حررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.