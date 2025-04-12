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المنيا تقدم خدمات بيطرية لأكثر من 41 ألف رأس ماشية في الربع الأول من 2025

05:41 م السبت 12 أبريل 2025
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المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على أهمية دعم المشروعات القومية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات الرعاية البيطرية وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لمربي الماشية، حفاظًا على صحة المواطنين وتعزيزًا للاقتصاد القومي.

وفي السياق، تنفذ مديرية الطب البيطرى بالمنيا المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المحلية، وفق استراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات إنتاج اللحوم والألبان، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وقال الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن إدارة التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية والإدارات الخارجية، قامت خلال الربع الأول من عام 2025 بتقديم خدمات بيطرية لأكثر من 41 ألف رأس ماشية.

وأوضح السيد أنه من بين الخدمات إجراء المسح التناسلي الشامل لعدد 16,705 رأس ماشية، وتشخيص وفحص باستخدام جهاز السونار لعدد 5,966 رأس ماشية، وتقديم العلاج لعدد 7,389 رأس ماشية، وتنفيذ التلقيح الاصطناعي لعدد 2,753 رأس ماشية.

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