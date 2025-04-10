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ضبط 100 طن مخصبات زراعية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية

05:01 م الخميس 10 أبريل 2025
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    ضبط 100 طن مخصبات زراعية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية (1)
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    ضبط 100 طن مخصبات زراعية داخل مصنع غير مرخص بالقليوبية (2)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة ملاحقة المصانع والمخازن غير المرخصة، التي يحاول القائمين عليها إنتاج تصنيع مواد وأسمدة ومخصبات زراعية، من منتجات مجهولة المصدر، لا تصلح للاستهلاك، بهدف تحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير مشروعة.

جرى خلال الحملة ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول "له معلومات جنائية")، وعُثر بداخله على (86 طن مواد خام مجهولة المصدر – 14 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية - خط إنتاج كامل).. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

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مديرية أمن القليوبية شرطة البيئة والمسطحات النيابة العامة
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