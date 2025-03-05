أسيوط تنظم مائدة رمضانية لإفطار أهالي المحافظة - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

نظمت محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، مائدة رمضانية للإفطار الجماعي لأهالي المحافظة بالممشى السياحي على الترعة الإبراهيمية بحي شرق مدينة أسيوط.

حضر الإفطار، اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير المساعد، والدكتور أحمد جاد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات.

كما شارك في الإفطار، الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم للأقباط الأرثوذكس، والأنبا بسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف مطرانية منفلوط، وقيادات مطرانيات القوصية وديروط والدير المحرق وأبوتيج.

وشهد الإفطار حضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والصحفيين والإعلاميين، والمئات من الأهالي من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر قد وجه دعوة إلى أهالي محافظة أسيوط لحضور أكبر مائدة رمضانية للإفطار الجماعي اليوم الأربعاء بالممشى السياحي بكورنيش الترعة الإبراهيمية بحي شرق أسيوط.

وحرص محافظ أسيوط على تهنئة الحضور بشهر رمضان المبارك، ناقلاً لهم تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي.