قبل عيد الفطر.. حملة تضبط أغذية فاسدة ومصنع بسكويت غير مرخص ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع لإنتاج البسكويت يُدار بدون ترخيص من الجهات المختصة، عثر بداخله على 160 كجم بسكويت، و آيس كريم، وألوان غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط 50 كجم مُصنّعات لحوم وأسماك تالفة، وبها تغير في الخواص الطبيعية، و620 لتر مشروبات غازية منتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير 16 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية .

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.