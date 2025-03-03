تشغيل أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهدت قرية دلجا بمركز ديرمواس في محافظة المنيا تشغيل أول مسجد يعمل كليًا بالطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وقال الشيخ عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن مسجد النصر بدأ تشغيله بالطاقة الشمسية بعد استكمال أعمال الإحلال والتجديد، ليكون منبرًا دينيًا صديقًا للبيئة، حيث تبلغ مساحته نحو 390 مترًا مربعًا، وتم تجهيزه وافتتاحه ضمن 19 مسجدًا آخر على مستوى المحافظة.

وأشادت وزارة الأوقاف بهذه التجربة، مؤكدًة أهميتها في دعم جهود الدولة للتحول إلى الطاقة المتجددة، ووجّهت بتكرارها في المساجد الكبرى ذات الاستهلاك العالي للكهرباء لتحقيق أكبر قدر من التوفير في الطاقة.

يعتمد المسجد على محطة شمسية مكونة من 15 لوحًا من الخلايا الشمسية، توفر طاقة نظيفة لجميع مرافقه، مع تزويدها بنظام UPS لضمان استمرار الكهرباء دون انقطاع، خاصة في أوقات الذروة أو عند انقطاع التيار الكهربائي التقليدي.

وتسهم المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الكهرباء، مما يعزز الاعتماد على الحلول المستدامة داخل دور العبادة. وتعمل الوزارة على تعميم التجربة تدريجيًا، بالتنسيق مع جهات الطاقة المتجددة، لضمان توفير الدعم الفني واللوجستي للمساجد المستهدفة.