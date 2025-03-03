رفضت الاستمرار في خطبتهما.. قاصر تتخلص من خطيبها بمعاونة عشيقها بالدقهلية



الدقهليةـ رامي محمود:

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، في كشف غموض العثور على شاب مقتول ملقى بجثمانه بمصرف قرية كفر غنام.

وتبين من جهود فريق البحث، قيام خطيبته القاصر بمعاونة صديقها بالتخلص منه، لرفضها الاستمرار في الخطوبة، إذ أنه جرى ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى بمصرف قرية كفر غنام.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "إسلام سعد لطفي "، 22 عامًا وبه أثار طعن وضرب.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة التخصصي "العام الجديد" وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق من بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية ومباحث مركز السنبلاوين، للوصول إلى مرتكبي الواقعة.

ودلت التحريات إلى أن وراء الحادث كلًا من: "أحمد. ل"، وصديقته "أميرة.أ"، طالبة في المرحلة الثانوية، خطيبة المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بارتكابها الواقعة بمعاونة المتهم الأول بعد أن قامت بالاتفاق مع باستدراج خطيبها "المجني عليه" عبر مكالمة هاتفية، وطلبت مقابلته في إحدى الأماكن النائية وحين وصل المجني عليه إلى المكان المحدد، قام صديقها بتوجيه ضربة قوية علي الرأس، أودت بحياته في الحال، ثم قاموا بنقل الجثمان عن طريق "توك توك" وقاموا بإلقاءة بمصرف.

وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التي أمرت بورود تحريات المباحث حول الواقعة، ونقل المتهمين وسط حراسة مشددة لإجراء معاينة تصويرية للواقعة.