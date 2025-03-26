44 مليون جنيه تبرعات و20 درجة مزدوجة.. قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، عن تشكيل 3 مجموعات عمل لاتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء الدراسة بفروع جامعة الإسكندرية بكل من المملكة العربية السعودية بالرياض وجمهورية العراق ودولة اليونان.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اجتماع المجلس نتائج زيارته إلى المملكة المتحدة وتوقيع أطر تنفيذية لأكثر من 20 درجة مزدوجة في الهندسة والحاسبات والأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية مع جامعات إيسكس وساوثهامبتون وإيست لندن والترتيب لبدء سفر الطلاب على هذه الدرجات العام الجامعي المقبل.

وأشار إلى أن الزيارة شملت موافقة جامعة ساوثهامبتون العريقة على إنشاء فرع دولي بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في الإسكندرية، منوهًا أن توقيع اتفاق تنفيذي مع جامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء درجات ماجستير في التخصصات الهندسية والحاسبات.

واستعرض المجلس نتائج التصنيف الدولي QS بالتخصصات المختلفة، حيث حصلت جامعة الإسكندرية على التصنيف الدولي في أربعة تخصصات أساسية هي علوم الحياة والطب، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة، و16 تخصصًا فرعيًا في مجالات الطب والصيدلة والهندسة والأعمال والعلوم والزراعة والحقوق والطب البيطري والحاسبات والمعلومات.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على الدراسة المقدمة لإنشاء مركز متخصص للعناية المركزة والحرجة للأطفال والأطفال حديثي الولادة وذلك بقطعة الأرض الملحقة بمستشفى سموحة للأطفال.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير في الإدارة المستدامة للموارد الساحلية والاقتصاد الأزرق بكلية العلوم، وإنشاء برنامج الماجستير التخصصي "تصميم الأدوية"، وهي درجة مزدوجة بين جامعة الإسكندرية كلية الصيدلة وكلية الصيدلة بجامعة كاين نورماندى بفرنسا.

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية قبول إهداءات وتبرعات بأجهزة طبية لمعهد البحوث الطبية وكليتي العلوم والطب بقيمة 44 مليون جنيه، من بينها جهاز فصل مكونات الدم وجهاز قسطرة أوعية دموية.

ووافق المجلس على ترقية 35 عضو هيئة تدريس 15 إلى وظيفة أستاذ و20 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 26 مدرس، ومنح 66 درجة دكتوراه و82 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.