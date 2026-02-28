سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 2485 حالة تعد على أملاك الدولة وجهات الولاية والأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل مع المتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات التي نفذت في الفترة من 7 حتى 26 فبراير الجاري.

تعاون كامل مع الأجهزة الأمنية

أوضح المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، نفذت حملات موسعة لإزالة التعديات في مختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على أملاكها ومنع البناء المخالف.

تفاصيل الإزالة بحسب النوع

- أملاك الدولة والمتغيرات المكانية: تم إزالة 258 حالة على مساحة 32,730 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى التعامل مع 290 حالة متغيرات مكانية على مساحة 35,341 مترًا مربعًا.

- الأراضي الزراعية: شملت الإزالة 1946 حالة تعد على مساحة 94 فدان و17 قيراطًا، بهدف حماية الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف عليها.

متابعة حثيثة وتطبيق القانون

شدد محافظ سوهاج على ضرورة المرور الميداني والمتابعة المستمرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، مع التأكيد على تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.