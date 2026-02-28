مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

02:00 ص 28/02/2026

خلال مباراة ليفربول وكارباج أغدام (2) (1)

يواجه فريق ليفربول نظيره فريق وست هام يونايتد غداً السبت الموافق 28 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً على استاد "أنفيلد".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصد 45 نقطة بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

