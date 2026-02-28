"اتسحرنا مع بعض".. خطيب عروس بورسعيد يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاتها (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال تطوير كورنيش مدينة أبوتيج، ضمن خطة المحافظة لتطوير الواجهات النيلية بمختلف المراكز، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

حضور قيادات تنفيذية لمتابعة المشروع

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى حلمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية لضمان متابعة دقيقة للمشروع.

عرض الموقف التنفيذي وتفاصيل التكلفة

استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي تُقدر تكلفته بنحو 16 مليونًا و300 ألف جنيه، ويشمل:

- إنشاء ممشى سياحي حضاري وآمن بطول 150 مترًا على ضفاف نهر النيل، ليكون متنفسًا ترفيهيًا لأهالي المدينة.

- تنفيذ سور حماية بتصميم جمالي وتأمين جسر النيل وحماية جوانبه.

- تركيب بردورات وأعمال إنترلوك، على أن تُنفذ أعمال الرصف ضمن المرحلة الثانية من التطوير، بعد موافقة وزارة الموارد المائية وقطاع حماية النيل.

متابعة أعمال التدبيش ورفع كفاءة الجوانب النيلية

كما تابع المحافظ ميدانيًا أعمال التكسية الحجرية (التدبيش) ورفع كفاءة جوانب نهر النيل بمنطقة الكورنيش لضمان استقرار التربة ومنع تآكلها نتيجة تيارات المياه، باستخدام المعدات الثقيلة وبالتنسيق الفني الكامل مع الجهات المختصة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من قطاع حماية النيل.

توجيهات بالالتزام بالبرنامج الزمني وجودة التنفيذ

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير.

ووجه المحافظ بمتابعة يومية للموقف التنفيذي، لضمان خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق بأهالي أبوتيج، بما يعكس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.