موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب - محمد الميموني:

07:00 ص 28/02/2026

النادي الأهلي

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق زد غداً السبت الموافق 28 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بينما يحتل فريق زد المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

"بمشاركة كوكا".. الاتفاق يتلقى الهزيمة بثلاثية في الدوري السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وزد الدوري المصري مباراة الأهلي وزد

