يواجه فريق الأهلي نظيره فريق زد غداً السبت الموافق 28 فبراير، ضمن منافسات الجولة ال20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة بينما يحتل فريق زد المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

