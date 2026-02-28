أُصيب 10 أشخاص اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي عند الكيلو 85، اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، نتج عنه كدمات وسحجات متفرقة للمصابين.

أسماء المصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: كريم عزت فريد 23 عام مقيم الفيوم، ويوسف أحمد عثمان 28 عام مقيم القاهرة، وأسامة محمد لملوم 17 عام مقيم الجيزة، ومحمد لملوم محمد إبراهيم 66 عام مقيم الجيزة، وإبراهيم السيد أحمد 40 عام مقيم الجيزة، وأحمد جمال عبود 27 عام مقيم بني سويف، وإبراهيم حسن فاروق 30 عام مقيم عين شمس، ومحمد حربي حسن 17 عام مقيم سوهاج، وعبد الرحيم محمود عطية 27 عام مقيم سوهاج، وعبد العزيز عبد الجليل إمبابي 42 عام مقيم المنوفية، بإصابات متنوعة.

نقل المصابين والتحفظ على السيارات

نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف الجهات الأمنية للتحقيق.

متابعة التحقيق

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق وبيان ملابسات الحادث.