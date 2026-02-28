إعلان

أيمن عطية يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية لتهنئته بتوليه منصبه

كتب : محمد عامر

12:30 م 28/02/2026 تعديل في 12:58 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صورة تذكارية لمحافظ الإسكندرية ومدير المكتبة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الإسكندرية يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية
  • عرض 5 صورة
    مدير مكتبة الإسكندرية يهنئ المحافظ بمنصبه (2)
  • عرض 5 صورة
    لقاء محافظ ومدير مكتبة الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، لتقديم التهنئة له على توليه منصبه، ومناقشة سبل التعاون لدعم النشاط الثقافي بالمحافظة.

مكتبة الإسكندرية.. منارة ثقافية وعلمية عالمية

أشاد المحافظ بالدور التنويري والثقافي الذي تقوم به المكتبة على المستوى المحلي والعربي والإفريقي، مؤكدًا أنها منارة العلم للعالم كله وأحد أعلام الإسكندرية التي نفخر بوجودها، داعيًا إلى تفعيل أطر التعاون المشترك لتعزيز النشاط الثقافي

دعم الفعاليات الثقافية بالمحافظة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد زايد حرص مكتبة الإسكندرية على دعم جميع الفعاليات الثقافية الهادفة، والمساهمة في إثراء المجتمع السكندري بالمعرفة والفنون والأنشطة العلمية والثقافية المتنوعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد الفعاليات الثقافية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
إيران: سنلقن إسرائيل وأمريكا "درسا" تاريخيا
شئون عربية و دولية

إيران: سنلقن إسرائيل وأمريكا "درسا" تاريخيا
موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق