أسوان - إيهاب عمران:

توجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إلى موقع كسر في خط الطرد الرئيسي لمحطة الصرف الصحي رقم 11 بمنطقة الكرور، للمتابعة الميدانية لجهود فرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر الذي حدث أمام منطقة فيلة، وذلك بحضور قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

المحافظ يطالب بسرعة الإصلاح

شدد المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازي مع شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة، لضمان تقليل أي آثار سلبية على المواطنين.

توفير مياه صالحة للشرب

وجه المحافظ بتوفير فناطيس وسيارات مياه صالحة للشرب بشكل دوري لتغطية احتياجات أهالي منطقة الكرور والمناطق المحيطة، مع التأكيد على إمكانية الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه مجانية عند الحاجة، حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.

اعتذار رسمي من مسئولي المياه

أعرب مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن اعتذارهم لأهالي المناطق الممتدة من الكرور وحتى حي الرضوانية عن انقطاع المياه، مؤكدين أن فرق الصيانة ستنهي أعمال الإصلاح خلال فترة وجيزة، على أن يعقب ذلك إعادة ضخ المياه بشكل منتظم.