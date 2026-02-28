إعلان

بالصور.. محافظ أسوان يتابع إصلاح خط الطرد بمحطة صرف صحي الكرور

كتب : إيهاب عمران

12:55 م 28/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اعمال اصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان فى موقع كسر خط طرد الصرف الصحي
  • عرض 5 صورة
    مياه الصرف الصحى تغرق منطقة الكرور
  • عرض 5 صورة
    لودر يقوم بالحفى لاظهار خط الطرد المكسور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

توجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إلى موقع كسر في خط الطرد الرئيسي لمحطة الصرف الصحي رقم 11 بمنطقة الكرور، للمتابعة الميدانية لجهود فرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر الذي حدث أمام منطقة فيلة، وذلك بحضور قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

المحافظ يطالب بسرعة الإصلاح

شدد المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازي مع شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة، لضمان تقليل أي آثار سلبية على المواطنين.

توفير مياه صالحة للشرب

وجه المحافظ بتوفير فناطيس وسيارات مياه صالحة للشرب بشكل دوري لتغطية احتياجات أهالي منطقة الكرور والمناطق المحيطة، مع التأكيد على إمكانية الاتصال بالخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه مجانية عند الحاجة، حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح.

اعتذار رسمي من مسئولي المياه

أعرب مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن اعتذارهم لأهالي المناطق الممتدة من الكرور وحتى حي الرضوانية عن انقطاع المياه، مؤكدين أن فرق الصيانة ستنهي أعمال الإصلاح خلال فترة وجيزة، على أن يعقب ذلك إعادة ضخ المياه بشكل منتظم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كسر خط طرد محطة صرف صحي الكرور إصلاح خط طرد أسوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
شئون عربية و دولية

سقوط سبعة صواريخ قرب القصر الرئاسي ومجمع المرشد الأعلى في طهران
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق