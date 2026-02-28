إعلان

"باعه عشان موبايل".. قرار قضائي عاجل ضد المتهم بقتل صديقه بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:04 م 28/02/2026 تعديل في 02:04 م

سجن- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، بالسجن المؤبد على شاب بعد إدانته بقتل صديقه بمدينة كفر الدوار، إثر خلاف على ثمن تليفون محمول، في واقعة أثارت صدمة بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة

في ديسمبر 2025، أُصيب مصطفى.م.ا.ي بطعنة نافذة في الصدر داخل السناهرة، وكُشف لاحقًا أن صديقه محمود.ص.ع.ا هو وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلاف على الهاتف المحمول، ما أدى إلى وفاته فور وصوله المستشفى.

ضبط المتهم والسلاح

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو سكين، بعد إجراء تحريات دقيقة ومواجهة المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة.

الحكم القضائي

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل وعضوية المستشارين شريف رضا صلاح الدين، أحمد كاظم سلام، محمود إبراهيم العربي، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد المتهم، تأكيدًا على تطبيق القانون والردع العام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المؤبد محكمة جنايات دمنهور كفر الدوار جريمة قتل تليفون محمول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
مجلس الوزراء يُفعل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية
أخبار مصر

مجلس الوزراء يُفعل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية
تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري
رياضة محلية

تغييران.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق