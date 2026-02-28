قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، بالسجن المؤبد على شاب بعد إدانته بقتل صديقه بمدينة كفر الدوار، إثر خلاف على ثمن تليفون محمول، في واقعة أثارت صدمة بالبحيرة.

تفاصيل الواقعة

في ديسمبر 2025، أُصيب مصطفى.م.ا.ي بطعنة نافذة في الصدر داخل السناهرة، وكُشف لاحقًا أن صديقه محمود.ص.ع.ا هو وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلاف على الهاتف المحمول، ما أدى إلى وفاته فور وصوله المستشفى.

ضبط المتهم والسلاح

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وهو سكين، بعد إجراء تحريات دقيقة ومواجهة المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة.

الحكم القضائي

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدين حمدي قنديل وعضوية المستشارين شريف رضا صلاح الدين، أحمد كاظم سلام، محمود إبراهيم العربي، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد المتهم، تأكيدًا على تطبيق القانون والردع العام.