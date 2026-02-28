إعلان

"التروسيكل وقع في الترعة".. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين بالإسكندرية (الصور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:15 م 28/02/2026
    انقلاب تروسيكل في ترعة بالإٍسكندرية
    مصرع طفل وإصابة 9 إثر سقوط تروسيكل بترعة بالإٍسكندرية
    مصرع طفل وإصابة 9 إثر سقوط تروسيكل بترعة بالإٍسكندرية

لقي طفل مصرعه وأصيب 9 آخرون، اليوم السبت، إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه في ترعة النوبارية "مشروع ناصر" بمنطقة بنجر السكر غرب الإسكندرية.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل يحمل مواطنين في ترعة مشروع ناصر قبل محطة 4 بمنطقة بنجر السكر، مع غرق شخص.

تبين من الفحص أن الحادث وقع أثناء محاولة التروسيكل تفادي مركبة أخرى تعبر الطريق، فاصطدم بمطب وانقلب في الترعة، مما أدى إلى سقوط الراكبين في المياه.

البحث عن جثة الطفل الغريق

أسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر 11 سنة غرقًا أسفل التروسيكل، بينما أصيب 9 آخرون من مستقليه. وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثمان الطفل الغريق.

تحرك النيابة والتحقيق

تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري عرض الحادث على النيابة العامة للتحقيق، مع متابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

