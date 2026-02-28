مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

كتب : هند عواد

08:00 ص 28/02/2026
    محمد صلاح ومرموش
    عمر مرموش ومحمد صلاح
    محمد صلاح وعمر مرموش
    عمر مرموش ومحمد صلاح
    عمر مرموش ومحمد صلاح مع منتخب مصر

يمكن أن يلتقي ثنائي منتخب مصر، محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال صعودهما، بعدما أوقعتهما القرعة في نفس المسار.

قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ريال مدريد الإسباني، فيما يواجه ليفربول نظيره جالة سراي التركي.

مواجهة متوقعة بين صلاح ومرموش يمكن أن يلتقي صلاح ومرموش في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حالة تأهلهما إلى ربع النهائي ومن ثم التأهل لنصف النهائي.

ففي حالة فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد، سيواجه الفائز من أتالانتا وبايرن ميونخ، بينما في حالة فوز ليفربول على جالطة سراي، سيواجه الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وإذا فاز ليفربول ومانشستر سيتي على منافسيهما في ربع النهائي، سيلتقيان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح وعمر مرموش محمد صلاح دوري أبطال أوروبا

