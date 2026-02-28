هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

يمكن أن يلتقي ثنائي منتخب مصر، محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حال صعودهما، بعدما أوقعتهما القرعة في نفس المسار.

قرعة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عن مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ريال مدريد الإسباني، فيما يواجه ليفربول نظيره جالة سراي التركي.

مواجهة متوقعة بين صلاح ومرموش يمكن أن يلتقي صلاح ومرموش في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في حالة تأهلهما إلى ربع النهائي ومن ثم التأهل لنصف النهائي.

ففي حالة فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد، سيواجه الفائز من أتالانتا وبايرن ميونخ، بينما في حالة فوز ليفربول على جالطة سراي، سيواجه الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وإذا فاز ليفربول ومانشستر سيتي على منافسيهما في ربع النهائي، سيلتقيان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

