النيابة تحقق في وفاة زوجين وطفليهما بسبب تسرب الغاز بقليوب

كتب : أسامة علاء الدين

01:28 م 28/02/2026 تعديل في 01:29 م

تسريب غاز - تعبيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أودت حادثة تسرب الغاز بحياة أسرة مكونة من أربعة أفراد بمنطقة أم بيومي في مركز قليوب، حيث توفي الشاب "خليل" 28 عامًا، وزوجته، وطفليهما التوأم البالغين من العمر ثلاث سنوات ونصف، إثر استنشاقهم الغاز أثناء النوم.

إجراءات النيابة والتحقيق

انتقلت جهات التحقيق إلى المنزل لمعاينة موقع الحادث، فيما نُقلت الجثامين إلى مستشفى قليوب تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتأكد من سبب الوفاة قبل التصريح بالدفن. وأكدت الفحوصات الأولية عدم وجود شبهة جنائية.

تفاصيل الحادث المأساوي

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب بالعثور على 4 جثث داخل منزل الأسرة. وانتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمكان الحادث للوقوف على ملابساته، وتبين أن السبب اختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل المنزل.

متابعة مستمرة

حررت النيابة محضرًا بالواقعة، وتستمر الجهات المعنية في متابعة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان استكمال التحريات حول الحادث.

