أعلنت البعثة الأثرية المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن كشف استثنائي بمنطقة القرنة بالبر الغربي بالأقصر، إذ عُثر على خبيئة تضم 22 تابوتًا خشبيًا ملونًا يحتوي على مومياوات، بالإضافة إلى ثماني برديات نادرة تعود إلى عصر الانتقال الثالث، أثناء أعمال الحفائر بالزاوية الجنوبية الغربية من فناء مقبرة سنب.

دعم الدولة وأهمية الترميم

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هذا الاكتشاف يمثل إضافة نوعية لسجل الاكتشافات الأثرية في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالترميم والدراسة العلمية لضمان الحفاظ على هذه القطع وفق أعلى المعايير الدولية، تمهيدًا لعرضها بما يعكس عظمة الحضارة المصرية ويعزز السياحة الثقافية بالأقصر، المتحف المفتوح للتراث الإنساني.

اكتشاف مميز يكشف أسرار عصر الانتقال الثالث

وصف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق ورئيس البعثة، الكشف بأنه استثنائي ويكشف خبايا جديدة من عصر الانتقال الثالث.

وأوضح "حواس" أن التوابيت وُجدت في 10 صفوف أفقية داخل حجرة مستطيلة منحوتة بالصخر، مع فصل الأغطية عن الصناديق لاستغلال المساحة، إضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية التي يعتقد أنها استُخدمت لحفظ مواد التحنيط.

البرديات النادرة وختم الطين الأصلي

عُثر على ثماني برديات داخل إناء فخاري كبير، بعضها لا يزال محتفظًا بـ"الختم الطيني" الأصلي، وتعتبر هذه البرديات كنزًا معلوماتيًا سيكشف عن أسرارها بعد انتهاء أعمال الترميم والترجمة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدراسة طبقة المرتلين والمنشدين في تلك الحقبة.

أعمال ترميم عاجلة وحماية الآثار

أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن فريق الترميم يقوم بعمليات صون عاجلة للتوابيت، تشمل معالجة تهالك الأخشاب وضعف طبقات الجص الملون، والتنظيف الميكانيكي الدقيق، مع التوثيق الكامل لكل قطعة قبل نقلها للمخازن، لضمان الحفاظ على الألوان الزاهية والتفاصيل الدقيقة.

متابعة البحث عن المقابر الأصلية

وأشار الدكتور عفيفي رحيم، المشرف على أعمال البعثة، إلى أن التوابيت تعود إلى عصر الانتقال الثالث (الأسرات 21-25)، وتستمر البعثة في الحفائر للكشف عن المقابر الأصلية التي نُقلت منها هذه التوابيت، لاكتشاف مزيد من المعلومات حول هوية أصحابها وأسرار هذه الحقبة التاريخية.