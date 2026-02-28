أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

كان كتب الإعلامي توفيق عكاشة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، السبت الماضي: نجلس مراقبين كيف سيكون العالم يوم السبت القادم، هل سوف يتم التنفيذ أم سيتم ذهاب أحد أكبر زعماء العالم إلى جوار ربه.

وأضاف "عكاشة": ننتظر ونراقب كيف ستكون الأيام من يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة.