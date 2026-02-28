أظهرت نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط تحقيق قائمة «صوت المهندس» فوزًا كاسحًا بحصدها جميع المقاعد، وفي مقدمتها مقعد رئيس النقابة الفرعية.

مشاركة مرتفعة وأصوات صحيحة

شارك في عملية التصويت نحو 2078 مهندسًا ومهندسة، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2050 صوتًا، مقابل 28 صوتًا باطلًا، بما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والمشاركة الإيجابية بين أعضاء الجمعية العمومية.

حسم مقعد رئاسة النقابة الفرعية

فاز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عبد الله بمنصب رئيس النقابة الفرعية، بعد حصوله على 1479 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة تقارب 72.1%، فيما حصل منافسه المهندس أبو العيون عرفات توني حمدان على 571 صوتًا بنسبة بلغت نحو 27.9%.

شعبة الكهرباء لصالح «صوت المهندس»

حصد مرشحو قائمة «صوت المهندس» المقاعد الثلاثة لشعبة الكهرباء، حيث حصل:

- المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال على 1160 صوتًا

- المهندسة ميرفت زوزو متري على 1106 أصوات

- الدكتور مهندس وائل محمد أحمد محمد على 1044 صوتًا

نتائج باقي المرشحين في شعبة الكهرباء

وجاءت أصوات باقي المرشحين على النحو التالي:

- المهندس خالد محمد خالد (قائمة إرادة) – 836 صوتًا

- المهندس أحمد محمد خليل حسن (إرادة) – 685 صوتًا

- المهندس هاني ثروت أمين (إرادة) – 580 صوتًا

- المهندسة منى مرسي سيد (مستقلة) – 436 صوتًا

حسم مقاعد شعبة الهندسة المدنية لصالح «صوت المهندس»

نجح مرشحا قائمة «صوت المهندس» في الفوز بالمقعدين المخصصين لشعبة الهندسة المدنية، حيث حصل:

- المهندس حازم حسن الخشت على 1042 صوتًا

- المهندس عبد الله فتحي هشام على 900 صوت

توزيع الأصوات لباقي مرشحي شعبة الهندسة المدنية

فيما توزعت بقية الأصوات على المرشحين:

- المهندس يحيى طلعت عبد العزيز (مستقل) – 118 صوتًا

- المهندسة وفاء أحمد سيد (إرادة) – 556 صوتًا

- المهندس أحمد كمال ثابت (إرادة) – 461 صوتًا

- المهندس هشام عبد النبي عبد الرازق (مستقل) – 410 أصوات

- المهندسة مروة خليل نجيب (مستقلة) – 411 صوتًا

فوز «صوت المهندس» بمقعدي شعبة العمارة

أسفرت نتائج شعبة العمارة عن فوز مرشحي قائمة «صوت المهندس» بالمقعدين، حيث حصل:

- المهندس حسن حسن خلف على 1374 صوتًا

- المهندس جمال سيد علي على 1204 أصوات

نتائج باقي المرشحين في شعبة العمارة

في المقابل، حصلت:

- أمل عبد الوارث محمد على 766 صوتًا

- المهندس محمد أنور جابر أحمد على 545 صوتًا