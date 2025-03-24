قصر ثقافة دسوق يعرض مسرحية "التوهة" للكاتب أشرف عتريس - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:



يشهد قصر ثقافة دسوق في كفر الشيخ، العرض المسرحي "التوهة"، وذلك ضمن فعاليات الموسم المسرحي 2025، تحت رعاية اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

مسرحية التوهة من تأليف أشرف عتريس، ديكور وملابس دكتوور أحمد أبوطالب، وأشعار أحمد جاويش، والحان وغناء السيد شعبان، وتوزيع موسيقى سامح محمد شعبان، وتصميم دراما حركية حنان أحمد، وتدريب أحمد حمدي، وكريم حمدي، والمخرج المساعد محمد الريفي، والمخرج المنفذ عمرو سالم، وتصميم إضاءة ومؤثرات صوتية أسامة حسن، ومن إخراج عبدالرحمن المصري.

وبطولة شوقي الماظ، ومحمد سلام، وسها إبراهيم، وعلا عاطف، وعمرو وحيد، وإبراهيم السعداوي، وأحمد النويشي، وسماح منصور، وأحمد النويشي، وبسملة شوقي، ومحمود عبدالرحمن، وطلعت المرسي، وأحمد صبحي، وهشام أبوسعدة، وزياد غراب، ومصطفى أبوإسماعيل، وأماني قتديل، ومحمود زيدان، وأحمد خضر، وآية عنان، وفتحي عباس.

وتنفيذ دراما حركية الآء نشأت، وسامح عمارة، ورضا خليل، وروميساء إمام، ومحمد فوزي، وندى صابر، ومحمود عياد، وهايدي جاويش.

وقال المخرج المسرحي عبدالرحمن المصري، لـ"مصراوي" إنه تدور أحداث المسرحية حول قصة حب بطلي الرواية حسن ونعيمة وطمع الجميع في نعيمة ويحدث الصراع عند رفض أهلها زواجها من حسن ما يحاول الطامعون فيها إلى نهش لحمها فتقرر الهروب وتمكث 7 أيام عند حسن في دواره ويحافظ عليها وتحبها أمه وتظل في رعايتها.

ولكن هيهات في الوقوف أمام جبروت العمدة وآلته الجهنمية وأمام مخطط التوريث والتخطيط على أن يصبح حميدة ابن العمدة هو عمدة القرية ويأتي ذلك من خلال تقييد حسن ونعيمة واقتيادهما إلى محاكمة سورية خيالية فتغضب نعيمة أمام الجميع ويصرخ حسن بلا فائدة.

وأضاف أن هناك صرخة مدوية من كاتب مهموم بالوطن وتلك الصرخة تطرح سؤالا ومازال يردد في الأذهان هل حسن بطل الرواية مازال قادرًا على الفساد لكن الرسالة المهمة والتي يريد المؤلف إعلانها هي كيفية حب الشباب المصري لوطنه على مدار العصور بجانب وقوف الجيش والشرطة مع الشعب المصري والاستجابة الدائمة لتحقيق رغباتهم.