التقى اللواء إسماعيل كمال بمشايخ وعواقل مدينة دهب، اليوم الجمعة، بمقر مجلس المدينة، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ومناقشة سبل دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

اهتمام خاص بمدينة دهب

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة دهب، مؤكدًا أن المدينة تحظى باهتمام كبير لما تمثله من أهمية سياحية وبيئية على مستوى محافظة جنوب سيناء.

استكمال محطة معالجة الصرف الصحي

وأوضح المحافظ أن من أبرز المشروعات الجاري العمل عليها استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب، لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ودعم القطاع السياحي، إلى جانب التوسع في توصيل الخدمة للمناطق المحرومة داخل المدينة.

تطوير مداخل المدينة والمناطق السياحية

كما تناول اللقاء خطة تطوير وتجميل مدخل مدينة دهب، وإنشاء بوابة حضارية تليق بمكانتها السياحية، إضافة إلى تطوير منطقة البلوهول ومناطق الغوص بالتعاون مع وزارة البيئة، بما يساهم في الحفاظ على الطابع البيئي والسياحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين.

مبادرات مجتمعية للنظافة

وأشار المحافظ إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، من خلال إطلاق مبادرات للنظافة في المناطق السياحية ومواقع الغوص خلال موسم الصيف، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجامعة الملك سلمان الدولية والمدارس.

دعم الإسكان الاجتماعي

وأكد اللواء إسماعيل كمال اهتمام المحافظة بتوفير إسكان اجتماعي مناسب للسكان المحليين بمدينة دهب، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويدعم خطط التنمية المستدامة.

إشادة مجتمعية بالجهود

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل مدينة دهب عن تقديرهم للقيادة السياسية لما توليه من اهتمام كبير بتنمية جنوب سيناء، مثمنين جهود المحافظ وحرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة المشروعات على أرض الواقع.