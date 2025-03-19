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إصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الشرفا بالمنيا

05:21 م الأربعاء 19 مارس 2025

اسعاف

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المنيا- جمال محمد:

أصيب 15 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميكروباص على طريق الشرفا بمركز المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق قرية الشرفا، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 15 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بمدينة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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المنيا حادث انقلاب ميكروباص مديرية أمن المنيا
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