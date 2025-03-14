بالصور- هبوط أرضي مفاجئ في أحد شوارع سيدي بشر بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شهد شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول في الإسكندرية حدوث هبوط أرضي مفاجئ وذلك دون خسائر أو تأثير على حركة المرور.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات حي المنتزه أول يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وانتقل مسئولي إدارة الطرق رفقة ممثلي شركات المرافق إلى موقع الهبوط.

وتبين من المعاينة وفحص مواسير مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، أن الهبوط جاف وليس ناتجًا عن حدوث كسر بمواسير الصرف الصحي أو مياه الشرب.

وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، أن مديرية الطرق قامت بردم موقع الهبوط بوضع طبقات من السن والرمال، حرصًا على سلامة المواطنين والعقارات وحركة المرور.