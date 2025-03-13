خسائر بالملايين.. شهادات المتضررين من حريق السنتر التجاري في منفلوط (فيديو وصور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

بعد أكثر من 90 دقيقة من اشتعال النيران داخل سنتر تجاري بشارع البستان في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، التهمت النيران الحديد والملابس وبضاعة العيد، مما أدى إلى خسائر فادحة.

فوجئ المتضررون قبل ساعة من سحور رمضان بتصاعد كثيف لألسنة اللهب من داخل السنتر التجاري. حاولوا السيطرة على الحريق وإخماد النيران، إلا أنهم فشلوا في ذلك، وامتدت النيران بسرعة كبيرة لتلتهم أكثر من 40 "باكية" ومحلاً تجارياً.

وقال أحمد فراج، أحد المتضررين من مركز الغنايم،: "كنت أفرش باكية في السنتر الذي احترق، كنا نعمل هناك منذ 15 يومًا فقط، وشهر رمضان هو موسم البيع والشراء الذي نعتمد عليه، خسارتي تقدر بثلاثة ملايين جنيه، حيث كنت أبيع بضائع متنوعة مثل الطرح والأحذية وملابس الأطفال، أنا شاب في مقتبل العمر، متزوج منذ شهرين فقط، وكنت أبدأ حياتي وأفتح بيتًا، الآن لا توجد معارض ولا بضائع، ومطلوب مني تسديد الشيكات والديون.. الحمد لله على كل حال، وأتمنى أن يساعدنا المسؤولون".

وأضاف ماهر عبدالله، صاحب أحد المعارض المتضررة من مركز الغنايم،: "معرض سوق العصر الذي احترق كان يبيع ملابس شبابية، كنا قد بدأنا العمل قبل رمضان بخمسة أيام فقط، وكان هذا الموسم هو الأهم بالنسبة لنا، البضاعة كانت كبيرة، ونحن ملتزمون بتسديد شيكات وإيصالات أمانة، نحن شباب في بداية حياتنا، وخسارتي تقدر بمليون و200 ألف جنيه.. نناشد المسؤولين الوقوف معنا والنظر إلينا بعين الرحمة".

وأشار حسن علي، أحد المتضررين،: "نشكر أهالي منفلوط الذين وقفوا معنا وساعدونا، وربنا يعوض علينا. كنا نفتح معارض وخسارتنا تقدر بالملايين. نشكر المحافظ وكل من وقف بجانبنا".

وانتقل فريق من نيابة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، إلى موقع اندلاع حريق في "سنتر تجاري" بشارع البستان، لإجراء المعاينة اللازمة والتوصل لأسباب اندلاع الحريق والاستماع لأقوال الشهود.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعمال السيطرة على الحريق في عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

تلقى محافظ أسيوط إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد باندلاع حريق داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

توجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم فصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقاً أمنياً بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء، وتمت عمليات الإطفاء والتبريد بنجاح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

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