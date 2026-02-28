روبيو: قد نمنع استخدام جواز السفر الأمريكي للسفر من وإلى إيران

(أ ب)

وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران بأنها "دولة راعية للاعتقال غير القانوني" ليصعد الضغط على طهران مع تصاعد التوترات بشأن إمكانية قيام الولايات المتحدة بشن ضربات عسكرية على الجمهورية الإسلامية.

وفي بيان، قال روبيو إنه تم اتخاذ هذه الخطوة بسبب استمرار اعتقال وسجن إيران لـ"أمريكيين أبرياء" ومواطنين من دول أخرى لاستخدامهم كوسيلة للضغط السياسي.

وقال إن هذه "الممارسة الكريهة يجب أن تنتهي".

ولا تحمل هذه الخطوة بشكل تلقائي أي عقوبات إلا أن روبيو قال إنه إذا لم تتوقف إيران، فقد يجعل استخدام جواز السفر الأمريكي غير صالح للسفر إلى من وإلى إيران. وينطبق هذا القيد حاليا على كوريا الشمالية فقط.