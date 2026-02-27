إعلان

بعد تطويره.. محافظ الإسكندرية يفتتح مسجد زينب نوار بحي شرق -صور

كتب : محمد عامر

05:52 م 27/02/2026
افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد الحاجة زينب نوار بمنطقة الظاهرية بحي شرق، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إعادة ترميمه وتأهيله وتطويره بالكامل، بتمويل من إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متمنيًا أن يكون هذا المسجد صرحا للعلم والعبادة وخدمة المجتمع.

واستمع المحافظ عقب الافتتاح إلى عدد من شكاوى المواطنين، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وأهالي المنطقة.

ويقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 800 متر مربع، ويتكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 800 مُصل، كما يضم المسجد دارًا لتحفيظ القرآن الكريم بالطابق الثالث، ودار مناسبات لخدمة أهالي المنطقة.

