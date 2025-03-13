قبل السحور.. حريق يلتهم محل ملابس بشارع البستان في أسيوط- صور



أسيوط - محمود عجمي:

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل محل ملابس بشارع البستان بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالحادث.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط ومجلس المدينة وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وجاري السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.