الجنايات تستكمل محاكمة سارة خليفة وآخرين في اتهامهم بقضية المخدرات الكبرى

كتب : صابر المحلاوي

01:49 ص 28/02/2026

سارة خليفة

كتب- صابر المحلاوي:
تواصل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم السبت، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في قضية المخدرات الكبرى، المتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد ع." عراقي الجنسية، و"سامح م." مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع "فتحي خ." مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد ف." مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابع والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

