5 مصابين في حريق محلات تجارية بشارع البستان بأسيوط- صور



أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص باختناق، اليوم الخميس، في حريق التهم عددا من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتمت السيطرة عليه.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من محلات تجارية بشارع البستان.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز منفلوط ومجلس المدينة وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص باختناق وحروق، هما: "إيهاب. ع. ح"، 25 عامًا، و"محمد. أ. م"، 70 عامًا، و"مصطفى. ك. م"، 16 عامًا، و"خالد. أ. م"، 21 عامًا، و"محمود.م .أ"، 22 عامًا.

وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.