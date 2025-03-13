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السيطرة على حريق محلات شارع البستان في أسيوط- صور

04:29 ص الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 17 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 17 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 17 صورة
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    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 17 صورة
    حريق محلات شارع البستان
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    حريق يلتهم محل ملابس بشارع البستان في أسيوط
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    حريق محلات شارع البستان
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أسيوط ـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، على حريق اندلع داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

وتابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، أعمال السيطرة على حريق في عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

وتوجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، إذ جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وفصل المرافق "الغاز الطبيعي، الكهرباء" وفرضت قوات المرور طوقاً أمنياً بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وتم الإطفاء والتبريد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

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