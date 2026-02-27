إعلان

بسبب "حق المرور" بالأرض الزراعية.. مقتل فلاح على يد زوج شقيقته في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:52 م 27/02/2026

تعبيرية

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى فلاح مصرعه على يد زوج شقيقته، إثر خلافات قديمة ومتكررة بسبب المرور داخل قطعة أرض زراعية، فى إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل "ر.م.إ"، 67 عامًا، بالمعاش، على يد زوج شقيقته "س.ح"، 27 عامًا، عقب نشوب مشاجرة بينهما داخل حقل زراعي بدائرة المركز.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب إصرار المجني عليه على المرور من مسار اعتاد استخدامه داخل الأرض الزراعية، في حين تمسك المتهم بمنعه من الدخول، على خلفية خلافات سابقة لم يتم حلها وديًا.

تطورت المشادة سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي، أقدم خلالها المتهم على استخراج سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وسدد طعنة نافذة للمجني عليه أسقطته أرضًا وسط الزراعات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته البالغة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة. وتحرر محضر بالواقعة.

خلافات عائلية مصرع فلاح مقتل فلاح بني سويف مشاجرة بسبب أرض زراعية

