هيئة الكتاب تصدر "تبسيط قانون البرمجيات" لإيهاب عبدالمنعم رضوان

كتب : محمد لطفي

03:00 ص 28/02/2026

"تبسيط قانون البرمجيات".. كتاب جديد من هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابًا جديدًا بعنوان «تبسيط قانون البرمجيات.. شرح مبسط للحماية القانونية للبرمجيات» للدكتور إيهاب عبد المنعم رضوان، في محاولة جادة لسد فجوة معرفية طالما عانى منها العاملون في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

ينطلق الكتاب من حقيقة أن البرمجيات أصبحت ركيزة أساسية في الحياة المعاصرة، إذ تتداخل في مختلف تفاصيل اليوم، من لحظة الاستيقاظ وحتى نهاية اليوم، ولا تقتصر البرمجيات على برامج الحاسب الآلي فحسب، بل تمتد لتشمل أنظمة تشغيل الأجهزة الحديثة كافة، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو، إلى جانب التطبيقات المتنوعة التي تعمل عليها، وباختصار، فإن أي برنامج يعمل على جهاز ذكي حديث يدخل ضمن نطاق البرمجيات التي يتناولها الكتاب بالحماية والشرح القانوني.

ويؤكد المؤلف أن الدافع وراء تأليف هذا العمل هو النقص الملحوظ في المعلومات القانونية الدقيقة المتعلقة بحماية البرمجيات، وهو ما يضع المبرمجين وشركات إنتاج البرامج، وعلماء الحاسب، ومستخدمي التطبيقات، أمام تحديات في فهم حقوقهم والتزاماتهم، فالكتاب يوضح الأفعال المشروعة قانونًا، وتلك التي تمثل اعتداءً يستوجب المساءلة، مقدمًا إطارًا مبسطًا يساعد غير المتخصصين في القانون على استيعاب الجوانب القانونية المرتبطة بالبرمجيات.

ومن أبرز التحديات التي واجهت المؤلف، بحسب ما يذكر، تقديم المادة القانونية بأسلوب واضح وخالٍ من التعقيد، دون الإخلال بالدقة العلمية، وقد حرص على تجنب التفاصيل المتخصصة إلا بالقدر الضروري، حتى لا يشعر القارئ غير القانوني بالملل أو التشتت.

كما دعم المؤلف كتابه بعدد من القضايا التي نظرتها المحاكم الأمريكية في مجال حماية البرمجيات، من بينها نزاعات شهيرة تخص شركات عالمية مثل Microsoft وApple وIBM وSony وNintendo، بما يعكس تراكمًا قضائيًا مهمًا في هذا المجال داخل الولايات المتحدة، باعتبارها من أكبر منتجي البرمجيات عالميًا.

ويأمل المؤلف أن يسهم هذا العمل في نشر ثقافة قانونية مبسطة تسهم في حماية صناعة البرمجيات عربيًا، وتمنح المتخصصين وغير المتخصصين فهمًا واضحًا لحقوقهم والتزاماتهم في هذا المجال الحيوي.

