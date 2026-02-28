مصدر أمني سوري: اعتداء مسلح يستهدف دورية أمنية بالعاصمة دمشق



وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن مصدر أمني سوري، بتعرض دورية أمنية لاعتداء مسلح في العاصمة دمشق. وأوضح المصدر أن أفراد الدورية تعرضوا لإطلاق نار مباغت من قِبل مسلحين يستقلون سيارة مجهولة الهوية، وهو ما استدعى استنفاراً فورياً للأجهزة الأمنية في المنطقة لتعقب السيارة وتحديد هوية المنفذين للقبض عليهم.

وجاء ذلك وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في تغطيتها الإخبارية، حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية في صفوف أفراد الدورية الأمنية. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على التحديات الأمنية المستمرة، في وقت تكثف فيه السلطات السورية جهودها وفرض طوق أمني لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدال