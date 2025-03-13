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"ماس كهربائي".. تفاصيل حريق محلات شارع البستان بأسيوط - صور

05:13 ص الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 15 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 15 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 15 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 15 صورة
    حريق محلات شارع البستان
  • عرض 15 صورة
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    حريق محلات شارع البستان
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أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسئول بمحافظة أسيوط، تفاصيل حريق نشب بعدد من المحلات في شارع البستان بمركز منفلوط، اليوم الخميس.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه نشب حريق في "سنتر" بداخله عددا من المحلات التجارية بشارع البستان بمركز منفلوط، لافتا إلى أنه تمت السيطرة على الموقف وإخماد الحريق من خلال الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف.

وأكد المصدر، أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي نتج عنه اشتعال النيران في محل تجاري وامتدت النيران لعددا من المحال المجاورة، لافتًا إلى أن السنتر مكون من عدد من المحلات ولا يوجد به سكان.

وأشار إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق وحروق، هما كلا من: "إيهاب. ع. ح"، 25 عامًا، و"محمد. أ. م"، 70 عامًا، و"مصطفى. ك. م"، 16 عامًا، و"خالد. أ. م"، 21 عامًا، و"محمود. م. أ"، 22 عامًا.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

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