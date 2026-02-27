أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وتكاملاً غير مسبوق بين المحافظة والمؤسسات الأكاديمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية في خدمة المواطن السكندري ودعم خطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، بديوان عام المحافظة،الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تعاون أكاديمي وتوجهات دولية

وقدم رئيس الأكاديمية التهنئة للمهندس أيمن عطية بمناسبة تولي مهام منصبه محافظًا للإسكندرية.

وأوضح المحافظ أن هذا التعاون يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بشكل مباشر باحتياجات التنمية الشاملة، مشيداً بالدور العلمي والتنموي المحوري الذي تقوم به الأكاديمية العربية بالإقليم.

التدريب والابتكار وريادة الأعمال

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن حرص الأكاديمية على توسيع آفاق التعاون مع محافظة الإسكندرية في عدة مجالات حيوية، أبرزها التدريب وبناء القدرات، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد استعداد الأكاديمية للمشاركة الفاعلة في كافة المشروعات التنموية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع السكندري، تفعيلاً لدور المؤسسات العلمية في بناء الدولة.

وشدد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية تفعيل مسارات التكامل بين الجهاز التنفيذي والمراكز البحثية، بما يضمن تحويل الأفكار العلمية إلى واقع ملموس يحسن من جودة الحياة في العاصمة الثانية.